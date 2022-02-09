Бывшего главу тендерного комитета Департамента соцполитики КГГА подозревают в хищении 2,5 миллиона гривен

Бывшему главе тендерного комитета Департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили о подозрении в хищении 2,5 миллиона гривен на целевой программе «Турбота. Назустріч киянам».

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, в конце 2018 года экс-директор Департамента соцполитики сговорился с тогдашним главой тендерного комитета и предпринимателем, по искусственным условиям были проведены два тендера, их результатом стали договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) с подконтрольным предприятием по завышенным ценам.