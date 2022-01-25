Первому замглавы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу об участке СНБО

Первому замглавы Киевской горгосадминистрации Николаю Поворознику вручили подозрение по делу земельного участка возле станции метро «Сырец», который находился в пользовании Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Дело касается лишения СНБО этого участка. Его передали СНБО еще в 2009 году для строительства многоквартирных жилых домов с подземными паркингами на улице Щусева. Однако в 2019 году, после обследования участка выявили, что его не используют по назначению, поэтому мэрия забрала у СНБО право им пользоваться.

«Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории и обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти», — написал Кличко.