SpaceX втратила майже 40 супутників Starlink через геомагнітну бурю

Компанія SpaceX втратила майже 40 інтернет-супутників Starlink із 49, які були запущені 3 лютого. Причиною цього стала геомагнітна буря.

Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Геомагнітна буря викликає нагрівання атмосфери та збільшення її щільності. Підвищений опір на малих висотах завадив супутникам розвинути швидкість для підйому на робочу орбіту, викликавши їхнє гальмування. Супутники перевели в безпечний режим – вони вже увійшли до атмосфери Землі та згорять.

У SpaceX заявили, що апарати, які згоряють, не становлять небезпеки для інших супутників і практично повністю руйнуються в атмосфері.