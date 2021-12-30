Ілон Маск відкидає звинувачення у тому, що його супутники витісняють конкурентів у космосі

Засновник космічної компанії SpaceX і проєкту Starlink Ілон Маск відповів на критику та скарги щодо великої кількості його супутників для передачі інтернету на орбіті Землі.

Про це пишуть Financial Times і The Washington City Times.

«Космос дуже великий, а супутники дуже малі. Це не та ситуація, коли ми якимось чином блокуємо інших», — сказав Маск.

Він зазначив, що «робоча» навколоземна орбіта величезна і порівняв кількість супутників із кількістю автомобілів та вантажівок на Землі. За його словами, на планеті їх близько 2 млрд і кілька тисяч супутників Starlink у космосі — це ніщо. «Це як пара тисяч машин на Землі — це нічого», — сказав Маск.