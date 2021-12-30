Ілон Маск відкидає звинувачення у тому, що його супутники витісняють конкурентів у космосі

Засновник космічної компанії SpaceX і проєкту Starlink Ілон Маск відповів на критику та скарги щодо великої кількості його супутників для передачі інтернету на орбіті Землі.
Про це пишуть Financial Times і The Washington City Times.
«Космос дуже великий, а супутники дуже малі. Це не та ситуація, коли ми якимось чином блокуємо інших», — сказав Маск.
Він зазначив, що «робоча» навколоземна орбіта величезна і порівняв кількість супутників із кількістю автомобілів та вантажівок на Землі. За його словами, на планеті їх близько 2 млрд і кілька тисяч супутників Starlink у космосі — це ніщо. «Це як пара тисяч машин на Землі — це нічого», — сказав Маск.
- SpaceX вивела на орбіту близько 2 тисяч супутників Starlink і планує мережу у 30 тисяч. Остання у цьому році партія «пішла» на орбіту 18 грудня. При цьому SpaceX вже змінювала траєкторію деяких супутників Starlink, щоб вони не зіткнулися з космічним сміттям.
- Напередодні Маску, SpaceX і Starlink висловив претензії голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер, заявивши, що Маск встановлює свої правила для космічної комерції.
- 28 грудня на супутники компанії Маска в ООН поскаржився Китай. Вони нібито мало не зіткнулися із космічною станцією КНР.