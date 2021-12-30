Илон Маск отвергает обвинения в том, что его спутники вытесняют конкурентов в космосе

Основатель космической компании SpaceX и проекта Starlink Илон Маск ответил на критику и жалобы касательно большого количества его спутников для передачи интернета на орбите Земли.

Об этом пишут Financial Times и The Washington City Times.

«Космос очень большой, а спутники очень маленькие. Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом блокируем других», — сказал Маск.

Он отметил, что «рабочая» околоземная орбита огромна и сравнил количество спутников с количеством автомобилей и грузовиков на Земле. По его словам, на планете их около 2 млрд штук и несколько тысяч спутников Starlink в космосе — это ничто. «Это как пара тысяч машин на Земле — это ничего», — сказал Маск.