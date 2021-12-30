Илон Маск отвергает обвинения в том, что его спутники вытесняют конкурентов в космосе

Основатель космической компании SpaceX и проекта Starlink Илон Маск ответил на критику и жалобы касательно большого количества его спутников для передачи интернета на орбите Земли.
Об этом пишут Financial Times и The Washington City Times.
«Космос очень большой, а спутники очень маленькие. Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом блокируем других», — сказал Маск.
Он отметил, что «рабочая» околоземная орбита огромна и сравнил количество спутников с количеством автомобилей и грузовиков на Земле. По его словам, на планете их около 2 млрд штук и несколько тысяч спутников Starlink в космосе — это ничто. «Это как пара тысяч машин на Земле — это ничего», — сказал Маск.
- SpaceX вывела на орбиту около 2 тысяч спутников Starlink и планирует сеть в 30 тысяч. Последняя в этом году партия «ушла» на орбиту 18 декабря. При этом SpaceX уже меняла траекторию некоторых спутников Starlink, чтобы они не столкнулись с космическим мусором.
- Накануне Маску, SpaceX и Starlink выразил претензии глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, заявив, что Маск устанавливает свои правила для космической коммерции.
- 28 декабря на спутники компании Маска в ООН пожаловался Китай. Они якобы едва не столкнулись с космической станцией КНР.