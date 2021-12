SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту еще 52 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета стартовала с комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) в 14:40 по Киеву. Через 10 минут полета первая ступень успешно отделилась и приземлилась на плавучей беспилотной платформе Of Course I Still Love You.

Две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спустились на парашютах, в Тихом океане поймали специальные спасательные суда.

Новая группа спутников вышла на рабочую высоту в 540 км и присоединилась к 1 729 действующим спутникам Starlink.