SpaceX запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту ще 52 мінісупутника глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Ракета стартувала з комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг (штат Каліфорнія) о 14:40 за Києвом. Через 10 хвилин польоту перший ступінь успішно відокремився і приземлився на безпілотній платформі Of Course I Still Love You.

Дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спустилися на парашутах, у Тихому океані зловили спеціальні рятувальні судна.

Нова група супутників вийшла на робочу висоту у 540 км і приєдналася до 1 729 діючих супутників Starlink.