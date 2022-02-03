SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink

Американська компанія SpaceX відправила на орбіту ще 49 супутників Starlink для розгортання широкосмугового інтернету.
Важка ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді о 20:13 за Києвом. Приблизно за девʼять хвилин після старту багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.
Як зазначили в компанії SpaceX, це був уже 37 запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.
До запуску цієї партії на орбіті вже перебували 2 040 супутників, з них 1 800 — у робочому стані.
- SpaceX планує розгорнути мережу супутників Starlink із 30 тисяч апаратів, що дозволить забезпечити людей широкосмуговим доступом в інтернет з будь-якого куточку планети.
- Тестувати інтернет SpaceX почала в жовтні 2020 року, запустивши замовлення послуги ($99 на місяць). Абонентське підключення має розпочатися у 2022 році.
- Раніше SpaceX змінила траєкторію деяких супутників Starlink, щоб вони не зіштовхнулися із космічним сміттям. Після цього на супутники в ООН поскаржився Китай. Вони нібито мало не зіткнулися з космічною станцією КНР.