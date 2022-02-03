SpaceX запустила на орбиту еще 49 спутников Starlink

Американская компания SpaceX отправила на орбиту еще 49 спутников Starlink для развертывания широкополосного Интернета.
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 20:13 по Киеву. Приблизительно через девять минут после старта многократная первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.
Как отметили в компании SpaceX, это был уже 37-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.
До запуска этой партии на орбите уже находилось 2 040 спутников, из них 1 800 — в рабочем состоянии.
- SpaceX планирует развернуть сеть спутников Starlink из 30 тысяч аппаратов, что позволит обеспечить людей широкополосным доступом в интернет из любого уголка планеты.
- Тестировать интернет SpaceX начала в октябре 2020 года, запустив заказ услуги ($99 в месяц). Абонентское подключение должно начаться в 2022 году.
- Ранее SpaceX сменила траекторию некоторых спутников Starlink, чтобы они не столкнулись с космическим мусором. После этого на спутники в ООН пожаловался Китай. Они якобы едва не столкнулись с космической станцией КНР.