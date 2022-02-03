SpaceX запустила на орбиту еще 49 спутников Starlink

Американская компания SpaceX отправила на орбиту еще 49 спутников Starlink для развертывания широкополосного Интернета.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 20:13 по Киеву. Приблизительно через девять минут после старта многократная первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Как отметили в компании SpaceX, это был уже 37-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

До запуска этой партии на орбите уже находилось 2 040 спутников, из них 1 800 — в рабочем состоянии.