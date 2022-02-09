SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

Компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink из 49, которые запустили 3 февраля. Причиной этого стала геомагнитная буря.
Об этом сообщается на сайте SpaceX.
Геомагнитная буря вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности. Повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам развить скорость для подъема на рабочую орбиту, вызвав их торможение. Спутники перевели в безопасный режим — они уже вошли в атмосферу Земли и сгорят.
В SpaceX заявили, что сгорающие аппараты не представляют опасности для других спутников и практически полностью разрушаются в атмосфере.
- Ранее SpaceX сменила траекторию некоторых спутников Starlink, чтобы они не столкнулись с космическим мусором. После этого на спутники в ООН пожаловался Китай. Они якобы едва не столкнулись с космической станцией КНР. Маск отвергает обвинения.