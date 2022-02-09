SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

Компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink из 49, которые запустили 3 февраля. Причиной этого стала геомагнитная буря.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Геомагнитная буря вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности. Повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам развить скорость для подъема на рабочую орбиту, вызвав их торможение. Спутники перевели в безопасный режим — они уже вошли в атмосферу Земли и сгорят.

В SpaceX заявили, что сгорающие аппараты не представляют опасности для других спутников и практически полностью разрушаются в атмосфере.