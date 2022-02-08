Лідери Франції, Німеччини і Польщі обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну. Вони вірять у силу діалогу з РФ

Президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч у Берліні, обговоривши загрози вторгнення Росії в Україну і безпеки Європи.

Лідери заявили, що єдині у прагненнях запобігти війні в Європі і зупинити нарощування військ РФ біля України. Дуда і Макрон сказали, що всі сторони, зокрема Росія, мають знайти спільне рішення для виходу із небезпечної ситуації.

Макрон вважає, що «твердий діалог» з РФ, можливо, навіть на декількох майданчиках — це «єдиний шлях до миру в Україні». Олаф також вважає, що дипломатія — це основний шлях до стримування Росії від агресії.

Лідер Франції сказав, що європейські країни, як і США і НАТО, також працюватимуть над пропозиціями Росії щодо гарантій безпеки для неї.

Дуда ж висловився критичніше. Він вважає, що головне завдання у цій ситуації — забезпечувати дотримання міжнародного права і зберігати територіальну цілісність країн, які не входять до НАТО.