Президент США і канцлер Німеччини обговорили загрозу навколо України. Щодо санкцій сторони єдині, зокрема проти «Північного потоку — 2»

Президент США Джо Байден провів зустріч у Вашингтоні із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, центральною темою якої була можлива нова агресія Росії проти України і відповідь країн Заходу на неї.

На пресконференції Байден заявив, що США і Німеччина єдині перед російською загрозою Україні і «працюють у ногу», щоб стримувати російську агресію в Європі за рахунок санкцій.

Байден сказав, що США разом із ФРН та іншими союзниками старанно працюють, щоб досягти дипломатичного врегулювання ситуації і на це йде головний наголос. При цьому він знову повторив, що Росію за війну чекають на руйнівні санкції. Газопровід «Північний потік — 2» у разі вторгнення припинить своє існування.

«Якщо Росія вторгнеться [...] російські танки, війська знову перетнуть кордон України, то тоді «Північний потік» припинить існування. Ми покладемо йому кінець», — сказав Байден.

Шольц також акцентував увагу на тому, що на РФ чекають серйозні санкційні наслідки. Він зазначив, що Німеччина і США найближчі союзники та між країнами немає «розбіжностей у підходах до санкційної політики», хоча прямо відповідати на питання щодо закриття газопроводу він відмовився.

«Якщо дійде до військової агресії щодо України, то будуть жорсткі санкції. Росія заплатить дуже високу ціну, це ясно і всім зрозуміло», — сказав Шольц.