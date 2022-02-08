«Не подобається? Терпи, моя красуне». Про що Путін і Макрон говорили на пресконференції?

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції з президентом Франції заявив, що Росія продовжить вимагати для себе гарантій безпеки і дав зрозуміти, що розширення НАТО на схід Європи для РФ не прийнятне.

Політику відкритих дверей він назвав «досить своєвільною» і заявив, що США мають припинити «інтерпретувати» на свій лад положення «основного принципу рівної безпеки» країн. Росія не вірить, що НАТО — оборонна організація. У приклад він навів війну в Іраку, Афганістані та Югославії.

Україну Путін звинуватив у недотриманні Мінських угод, процитувавши приказку на адресу президента Володимира Зеленського.

«У Києві то кажуть, що виконуватимуть [угоди], то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається із цих Мінських угод. Ну, подобається — не подобається. Терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк», — сказав Путін.

Також лідер РФ заявив, що російську сторону продовжують «ігнорувати» у ключових для неї питань — усі основні вимоги Росії щодо гарантій безпеки членами НАТО відхилено.