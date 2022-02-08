«Не нравится? Терпи, моя красавица». О чем Путин и Макрон говорили на пресс-конференции?

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Франции заявил, что Россия продолжит требовать для себя гарантии безопасности и дал понять, что расширение НАТО на восток Европы для РФ не приемлемо.

Политику открытых дверей он назвал «достаточно вольной» и заявил, что США должны прекратить «интерпретировать» на свой лад положения «основополагающего принципа равной безопасности» стран. Россия не верит, что НАТО оборонительная организация. В пример он привел войну в Ираке, Афганистане и Югославии.

Украину Путин обвинил в несоблюдении Минских соглашений, процитировав поговорку в адрес президента Владимира Зеленского.

«В Киеве то говорят, что будут выполнять [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак», — сказал Путин.

Также лидер РФ заявил, что российскую сторону продолжают «игнорировать» по ключевым для нее вопросам — все основные требования России по гарантиям безопасности членами НАТО отклонены.