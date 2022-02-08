Володимир Зеленський відповів Путіну на його фразу про Україну «Терпи, моя красуне»

Президент України Володимир Зеленський відповів російському колезі Володимиру Путіну на його слова про Україну і про виконання Мінських угод: «Ну, подобається не подобається, терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк».

Свою заяву Путін зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 7 лютого, а Зеленський відповів на зустрічі із Макроном вже наступного дня, 8 лютого.

«Безумовно, є речі, щодо яких не посперечаєшся із президентом Російської Федерації — Україна дійсно красуня. Щодо «моя» — це перебір. А щодо «терпи», то Україна дуже терпляча, тому що це мудрість. Це [мудрість] важливо і не тільки для України та усієї Європи, але і для росіян, тому що від нашого терпіння залежить ескалація [ситуації на Донбасі]. Ми захищаємо нашу країну, ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації — коли ми не відповідаємо, а поводимося гідно. У терпінні — мудрість», — відповів Зеленський Путіну.

8 лютого в Україні із візитом перебуває президент Франції Емманюель Макрон — вперше за 20 років. Його перемовини із Зеленським тривали кілька годин у Маріїнському палаці.