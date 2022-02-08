Владимир Зеленский ответил Путину на его фразу об Украине «Терпи, моя красавица»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину на его слова об Украине и выполнении Минских соглашений: «Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица! Надо выполнять! Иначе никак».

Свое заявление Путин сделал после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 февраля, а Зеленский ответил на встрече с Макроном на следующий день, 8 февраля.

«Безусловно, есть вещи, относительно которых не поспоришь с президентом Российской Федерации — Украина действительно красавица. Относительно «моя» — это перебор. А что касается «терпи» — Украина очень терпеливая, потому что это мудрость. Это [мудрость] важно и не только для Украины и всей Европы, но и для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация [ситуации на Донбассе]. Мы защищаем нашу страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя достойно. В терпении — мудрость», — ответил Зеленский Путину.

8 февраля в Украине с визитом находится президент Франции Эмманюэль Макрон — впервые за 20 лет. Его переговоры с Зеленским продолжались несколько часов в Мариинском дворце.