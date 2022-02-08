Італія скасовує носіння масок на вулиці. Країна готується до «ширшого відкриття»

В Італії з пʼятниці, 11 лютого, скасовують правило про обовʼязкове носіння масок на вулиці. Про це повідомляє The Local.

До цього часу маска потрібна у всіх громадських місцях — як всередині, так і зовні. Це правило ввели у грудні 2021 року, коли почався спалах штаму коронавірусу «Омікрон». З 11 лютого захисні маски необхідно буде носити тільки у місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях. Маски не потрібні будуть щонайменше до 31 березня.