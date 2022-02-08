Італія скасовує носіння масок на вулиці. Країна готується до «ширшого відкриття»

В Італії з пʼятниці, 11 лютого, скасовують правило про обовʼязкове носіння масок на вулиці. Про це повідомляє The Local.
До цього часу маска потрібна у всіх громадських місцях — як всередині, так і зовні. Це правило ввели у грудні 2021 року, коли почався спалах штаму коронавірусу «Омікрон». З 11 лютого захисні маски необхідно буде носити тільки у місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях. Маски не потрібні будуть щонайменше до 31 березня.
Спочатку очікувалося, що маски на вулицях скасують тільки у «білих» зонах з низьким рівнем ризику, але згодом вирішили зробити це у всій країні. Це перший крок уряду до помʼякшення коронавірусних обмежень. Перед цим країна анонсувала своє «ширше відкриття».
В Італії повністю вакциновано майже 80% людей. Рівень нових випадків та госпіталізацій останніми тижнями поступово знижується, але кількість загиблих залишається незмінно високою: в середньому щоденно помирає від 300 до 450 людей.
- З 1 лютого в Італії стала обов’язковою COVID-вакцинація для людей старше за 50 років. Громадяни, які не зробили принаймні перше щеплення, окрім звільнених від вакцинації за станом здоров’я, будуть одноразово оштрафовані на €100.