Италия отменяет ношение масок на улице. Страна готовится к «широкому открытию»

В Италии с пятницы, 11 февраля, отменяют правило об обязательной носке масок на улице. Об этом сообщает The Local.

До этого времени маска нужна во всех общественных местах — как внутри, так и снаружи. Это правило ввели в декабре 2021 года, когда началась вспышка штамма коронавируса «Омикрон». С 11 февраля защитные маски необходимо будет носить только в местах массового скопления людей и в закрытых общественных местах. Маски не нужны будут, по меньшей мере, до 31 марта.