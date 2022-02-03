Италия ослабит карантинные ограничения для вакцинированных

Правительство Италии решило постепенно ослабить карантинные ограничения, которые в стране ввели из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает итальянская ежедневная газета Corrierre della Sera.

С 10 февраля в стране отменят требование носить маски на улице, но они будут и дальше оставаться обязательными в общественном транспорте и помещениях.

С 11 февраля в ночных клубах разрешат возобновить дискотеки, но с определенными ограничениями на количество гостей. В то же время запреты будут действовать только для тех, кто не имеет COVID-сертификата, то есть для невакцинированных.

Также власти заявили, что не будут требовать бустерной вакцины у людей, которые дважды вакцинированы или уже переболели. А получившие бустер получат COVID-сертификат с неограниченнім сроком действия.

По данным издания, итальянское правительство не будет продлевать чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией. Ее срок истекает 31 марта.