Італія послабить карантинні обмеження для вакцинованих

Уряд Італії вирішив поступово послабити карантинні обмеження, які у країні запровадили через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє італійська щоденна газета Corrierre della Sera.

З 10 лютого у країні скасоують вимогу носити маски на вулиці, але захисні маски й надалі залишатимуться обов’язковими у громадському транспорті та приміщеннях.

З 11 лютого в нічних клубах дозволять відновити дискотеки, але з певними обмеженнями на кількість гостей. Водночас заборони діятимуть лише для тих, хто не має COVID-сертифікату, тобто для невакцинованих.

Також влада заявила, що від людей, які двічі вакциновані чи вже перехворіли, не вимагатимуть бустерної вакцини. А ті, хто отримав бустер, матимуть COVID-сертифікат з необмеженим часом дії.

За даними видання, італійський уряд не продовжуватиме надзвичайну ситуацію у зв’язку з пандемією. Її термін спливає 31 березня.