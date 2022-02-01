В Італії запровадили штраф для невакцинованих від коронавірусу громадян віком від 50 років

В Італії запровадили штрафи для людей старших за 50 років, які досі не вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

З 1 лютого в Італії стала обов’язковою COVID-вакцинація для осіб старше 50 років. Громадяни, які не зробили принаймні перше щеплення, окрім тих, хто звільнений від вакцинації за станом здоров’я, будуть одноразово оштрафовані на €100.

Також з 15 лютого громадяни старше 50 років повинні будуть надавати «зелену перепустку» (COVID-сертифікат), щоб мати змогу повернутися до робочого місця.