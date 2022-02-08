Розвідка: Бойовики на Донбасі не можуть укомплектувати свої підрозділи місцевими, тому активно набирають найманців із Росії

Бойовики на Донбасі активізували набір найманців із Росії через мережу вербувальних центрів. Вони не можуть укомплектовувати свої підрозділи за рахунок місцевого населення.

Про це у своєму Facebook повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Там зазначають, що агітаційна кампанія місцевих «військкоматів» виявилася незадовільною.

«Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях. Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, на окупованих територіях Донбасу почастішали сутички «добровольців» із місцевим населенням, зокрема із застосуванням зброї.