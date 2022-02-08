Разведка: Боевики на Донбассе не могут укомплектовать свои подразделения местными, поэтому активно набирают наемников из России

Боевики на Донбассе активизировали набор наемников из России через сеть вербовочных центров. Они не могут укомплектовывать свои подразделения за счет местного населения.

Об этом в своем Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Там отмечают, что агитационная кампания местных «военкоматов» оказалась неудовлетворительной.

«Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Учитывая это, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы», — говорится в сообщении.

Кроме этого, на оккупированных территориях Донбасса участились столкновения «добровольцев» с местным населением, в том числе с применением оружия.