The Bell: В уряді Росії йдуть наради щодо готовності до санкцій за Україну — говорять про катастрофу

Минулого тижня перший віцепремʼєр Росії Андрій Білоусов провів серію нарад щодо готовності секторів економіки РФ до масштабних санкцій за військове вторгнення в Україну. Бізнес та компанії РФ бояться обмежень і говорять про катастрофу.

Про це повідомляє видання The Bell з посиланням на три джерела, близькі до уряду РФ.

Наради пройшли за підсумками стрес-тестів російських компаній і системно-значущих банків. Під час тестів сектори економіки провели навчання, щоб підготуватися та розуміти, що їх чекає у разі відключення від платіжної системи SWIFT, заборони на постачання програмного обладнання, серверів, чипів та відключення від підтримки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP.

З доповідями перед Білоусовим виступили «Почта Росии», «Аэрофлот», РЖД та багато інших. Тести проводив і Сбербанк России.

«Звітують всі бадьоро, але у приватних розмовах кажуть — катастрофа», — розповіло джерело.

«Комерсант» писав, що загроза блокування доступу Росії до глобальних поставок електроніки спричинила сильне занепокоєння в уряді.

У Кремлі раніше запевняли, що не бояться санкцій.