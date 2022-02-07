The Bell: В правительстве России идут совещания по готовности к санкциям за Украину — говорят о катастрофе

На прошлой неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности секторов экономики РФ к масштабным санкциям за военное вторжение в Украину. Бизнес и компании РФ боятся ограничений и говорят о катастрофе.
Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, близких к правительству РФ.
Совещания прошли по итогам стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков. Во время тестов сектора экономики провели учения, чтобы подготовиться и понимать, что их ждет в случае отключения от платежной системы SWIFT, запрета на поставку программного оборудования, серверов, чипов и отключения от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP.
С докладами перед Белоусовым выступили «Почта России», «Аэрофлот», РЖД и многие другие. Тесты проводил и Сбербанк России.
«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — рассказал источник.
«Коммерсант» писал, что угроза блокирования доступа России к глобальным поставкам электроники вызвала сильное беспокойство в правительстве.
В Кремле ранее заверяли, что не боятся санкций.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, (вероятно) «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Джо Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами. России грозит тотальный паралич международных расчетов и валютный шок с дефицитом товаров, который затронет все население страны.
- Санкции за войну Россия получит и от ЕС с Великобританией.
- 6 января помощник президента США заявил, что санкции против РФ ударят и по экономике Китая.