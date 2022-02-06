Санкции США за вторжение в Украину затронут и Китай

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае вторжения войск России в Украину санкции против РФ ударят и по экономике Китая.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, выразив своеобразное предупреждение КНР за поддержку России.

Салливан сказал, что санкции окажут влияние на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой. Он отметил, что у Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет, но в противном случае — будут штрафы.

«Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ в Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель», — пояснил помощник президента.