Швейцарські лікарі вживили імплант чоловіку з повністю розірваним спинним мозком і він зміг ходити — вперше у світі

Імплант отримав італієць Мішель Роккаті. Його паралізувало 5 років тому після мотоциклетної аварії. Спинний мозок був повністю перерізаний, і чоловік взагалі не відчував ніг. Але тепер він може ходити завдяки електричному імплантату, який хірургічним шляхом прикріпили до його хребта. Це перший випадок, коли людина із повним розрізом хребта може вільно ходити.

Нерви у спинному мозку передають сигнали від головного мозку до ніг. Через сильні травми із пошкодженням нервів у спинному мозку людей паралізує. У випадку з Мішелем до його ніг взагалі не надходили сигнали. Імплант посилає сигнали прямо в ноги, але тільки коли увімкнений. Медики кажуть, що одужанню Мішеля сприяла не лише технологія, але і його наполегливість: він усі 5 років після аварії не припиняв проходити реабілітацію.

Дослідники підкреслюють, що це не ліки від травми хребта і що технологія все ще надто складна для використання у повсякденному житті, проте вітають її як важливий крок до покращення якості життя.

Наразі девʼятеро людей отримали імплантат та відновили здатність ходити. Ніхто з них не використовує його, щоб допомогти собі ходити у повсякденному житті, тому що на даному етапі це надто складно. Натомість вони використовують його для занять ходьбою, яка тренує їхні мʼязи, покращує здоровʼя і трохи відновлює рухливість.