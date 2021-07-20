Французька компанія продала перше штучне серце Aeson. Його пересадили італійцеві

Французька компанія Carmat вперше продала розроблене нею штучне серце під брендом Aeson. Його імплантували пацієнтові в італійському Неаполі.

Про це пише Reuters.

Операція з пересадки обійшлася в 150 тисяч євро і була оплачена регіональною системою охорони здоровʼя. Пацієнт-донор отримав тимчасове серце, а не постійне. Aeson буде працювати кілька місяців, поки пацієнт буде чекати на трансплантацію живого органа.

Досі імпланти Aeson не використовувалися поза клінічними дослідженнями. В Європі Aeson дозволили продавати в грудні 2020 року. Повідомлення про успішну операцію від 19 липня спричинило стрімке зростання акцій Carmat на фондовому ринку.