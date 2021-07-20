Французская компания продала первое искусственное сердце Aeson. Его пересадили итальянцу

Французская компания Carmat впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом Aeson. Его имплантировали пациенту в итальянском Неаполе.
Об этом пишет Reuters.
Операция по пересадке обошлась в 150 тысяч евро и была оплачена региональной системой здравоохранения. Пациент-донор получил временное сердце, а не постоянное. Aeson будет работать несколько месяцев, пока пациент будет ожидать трансплантацию живого органа.
До сих пор импланты Aeson не использовались вне клинических исследований. В Европе Aeson разрешили продавать в декабре 2020 года. Сообщение об успешной операции от 19 июля дало стремительный рост акциям Carmat на фондовом рынке.
- В июле Carmat объявила о первой имплантации Aeson человеку в Соединенных Штатах. Управление по санитарному надзору после этого одобрило будущие операции для 10 пациентов.
- Сейчас Aeson продолжает проходить испытания в клинических условиях. В 2019 году промежуточные результаты исследований с участием 11 пациентов показали, что семь из них прожили шесть месяцев с протезом в ожидании трансплантации живого сердца.