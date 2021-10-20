У США провели вдалу пересадку людині нирки свині. Для цього довелося відредагувати гени тварини

Вченим Нью-Йоркського університету вдалося пересадити людині нирку свині — і орган почав належно функціонувати.

Про це пише The Guardian.

Спеціалісти раніше вже намагалися пересаджувати органи від свиней, проте цукор в їхніх клітинах є чужим для людського організму, і це спричинювало відторгнення органів. Для цього дослідження вчені відредагували гени свині, щоб уникнути небажаної реакції імунної системи.

Хірурги прикріпили нирку свині до пари великих кровоносних судин тіла померлої жінки й спостерігали за нею протягом двох днів. Нирка виконувала те, що повинна була робити — фільтрувала відходи й виробляла сечу, організм не відторгав її.

Доктор Ендрю Адамс з медичного факультету Університету Міннесоти назвав це дослідження «значним кроком». «Це переконає пацієнтів, дослідників і регуляторні органи, що ми рухаємося в правильному напрямку», — заявив він.

Повідомляється, що дослідники тримали тіло померлої жінки підключеним до апарата штучної вентиляції легень після того, як її родина погодилася на експеримент. Жінка хотіла пожертвувати свої органи, але вони не підходили для традиційного донорства.

Вчені стверджують, що свині більше підходять до подібних процедур, оскільки мають органи, які можна порівняти з людськими.

Клапани серця свині успішно використовуються протягом десятиліть у кардіохірургії. Гепарин, який розріджує кров, отримують з кишківника свиней. При опіках використовують трансплантати зі свинячої шкіри, а китайські хірурги використовують рогівку свиней для відновлення зору людей.