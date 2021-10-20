В США провели удачную пересадку человеку почки свиньи. Для этого пришлось отредактировать гены животного

Ученым Нью-Йоркского университета удалось пересадить человеку почку свиньи, которая после этого продолжила функционировать надлежащим образом.

Об этом пишет The Guardian.

Специалисты ранее уже пытались пересаживать органы свиней, однако сахар в их клетках является чуждым для человеческого организма, что вызывало отторжение органов. Для нынешнего исследования ученые отредактировали гены свиньи, чтобы избежать нежелательной реакции иммунной системы.

Хирурги прикрепили почку свиньи к крупным кровеносным сосудам тела умершей женщины и наблюдали за ней в течение двух дней. Почка выполняла то, что и должна была — фильтровала отходы и производила мочу, не будучи отверженной.

Доктор Эндрю Адамс из медицинского факультета Университета Миннесоты назвал это исследование «значительным шагом». «Это убедит пациентов, исследователей и регуляторные органы, что мы движемся в правильном направлении», — заявил он.

Сообщается, что исследователи держали тело умершей женщины подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как ее семья согласилась на эксперимент. Женщина хотела пожертвовать свои органы, но они не подходили для традиционного донорства.

Ученые утверждают, что свиньи больше подходят для подобных процедур, поскольку имеют органы, которые можно сравнить с человеческими. Клапаны сердца свиньи успешно используются на протяжении десятилетий в кардиохирургии. Гепарин, который разжижает кровь, получают из кишечника свиней. При ожогах используют трансплантаты из свиной кожи, а китайские хирурги используют роговицу свиней для восстановления зрения людей.