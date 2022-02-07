Держбюро розслідувань викликало на допит Януковича

Державне бюро розслідувань викликало позбавленого звання президента Віктора Януковича на допит у справі про розгін Майдану.
Повістку опубліковали в газеті «Урядовий кур’єр».
Згідно з текстом повістки, Янукович має прибути до ДБР о 09:00 у середу, 9 лютого 2022 року для отримання підозри у справі, а також безпосередньо для допиту.
Також зазначається, що Януковича викликають у статусі підозрюваного.
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Це єдина справа щодо Януковича, у якій є вирок.
- Щодо нього ще відкрито низку справ. Ідеться про узурпацію влади, держзраду у справі «Харківських угод», заволодіння урочищем «Межигірʼя» та комплексом будівель у Пущі-Водиці, заволодіння лісомисливським господарством у селі Сухолуччя, фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», отримання хабаря від друкарні «Новий світ» та про накази правоохоронцям розігнати учасників Революції Гідності.
- 5 листопада 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило Віктору Януковичу про нову підозру — як керівнику організованої злочинної групи.