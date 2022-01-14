Янукович подав ще один позов проти Ради через позбавлення звання президента. Його розглянуть за спрощеною процедурою

Колишній президент-утікач Віктор Янукович подав ще один позов до Окружного адміністративного суду з вимогою визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти його звання Президента у будь-який спосіб, окрім імпічменту.

Про це повідомила представниця Ради в КСУ Ольга Совгиря.

За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

«Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент», — пояснила вона.

Совгиря нагадала, що Рада позбавила Януковича звання президента черезе ухвалення відповідного закону у лютому 2015 року. «Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду», — додала вона.