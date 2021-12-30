ОАСК зареєстрував позов Януковича проти Верховної Ради. Він каже, що нардепи не мали права знімати його з посади

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов президента-втікача Віктора Януковича до Верховної Ради. Він вважає, що нардепи не мали права знімати його з посади.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила представниця Ради в КСУ Ольга Совгиря.

«Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В. Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України», — пояснила вона.

Суд призначив розгляд справи на 16 лютого та викликав обидві сторони. Також в ухвалі суду вказано, що адресою для листування з Януковичем є російське місто Ростов-на-Дону.

Депутати Ради ухвалили постанову «Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень і призначення позачергових виборів президента України» 22 лютого 2014 року. Тоді Янукович втік з України, а разом з ним й інші високопосадовці — члени уряду та силових структур.