ОАСК зарегистрировал иск Януковича против Верховной Рады. Он говорит, что нардепы не имели права снимать его с должности

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск беглого президента Виктора Януковича к Верховной Раде. Он считает, что нардепы не имели права снимать его с должности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.

«Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной Раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от исполнения конституционных полномочий президента Украины», — пояснила она.

Суд назначил рассмотрение дела на 16 февраля и вызвал обе стороны. Также в определении суда указано, что адресом для переписки с Януковичем является российский город Ростов-на-Дону.

Депутаты Рады приняли постановление «О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины» 22 февраля 2014 года. Тогда Янукович сбежал из Украины, а вместе с ними и другие чиновники — члены правительства и силовых структур.