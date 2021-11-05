Державне бюро розслідувань повідомило Віктору Януковичу про нову підозру

ДБР повідомило , що повідомлення про підозру надіслали Януковичу на адреси останніх відомих його місць проживання, копії вручили адвокатам.

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Збройних сил. Їх підозрюють у тяжких та особливо тяжких злочинах під час Революції Гідності у Києві з 18 до 20 лютого 2014 року. Зокрема, йдеться про:

терористичний акт з метою залякати людей, що призвело да тяжких наслідків та загибелі людей;

нанесення тілесних ушкоджень учасникам акцій, умисні вбивства та замахи на умисні вбивства зі зброєю та спецзасобами (кийки);

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням зброї і завдало шкоди правам людей та інтересам держави;

незаконне перешкоджання організації вуличних акцій.

Через дії цієї злочинної групи загинули 76 людей та понад 800 отримали травми.

Нагадаємо, що 2 серпня 2021 року слідчий суддя дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Януковича (in absenta — заочно, тобто за його відсутності). Слідство у цій справі ще триває.