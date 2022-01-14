Янукович подал еще один иск против Рады из-за лишения звания президента. Его рассмотрят по упрощенной процедуре

Бывший президент-беглец Виктор Янукович подал еще один иск в Окружной административный суд с требованием признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать его звания Президента любым способом, кроме импичмента.

Об этом сообщила представитель Совета в КСУ Ольга Совгиря.

По ее словам, ОАСК уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

«То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», — пояснила она.

Совгиря напомнила, что Рада лишила Януковича звания президента из-за принятия соответствующего закона в феврале 2015 года. «Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционный Суд Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден Суду», — добавила она.