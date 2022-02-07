Підлітки від 14 років можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію. Постанова набула чинності

Сьомого лютого набула чинності постанова уряду, яка розширює програму «єПідтримка» на вакцинованих підлітків. Відтак українці від 14 років можуть оформити виплату тисячі гривень за повний курс щеплення проти коронавірусу.

Про це ідеться у постанові Кабінету міністрів № 68 від 2 лютого.

Ці гроші можна буде витратити на послуги у сфері освіти, культури та спорту, купівлю спорттоварів і канцелярії. Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року, і реалізовуватиметься в кілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).