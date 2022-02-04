ПриватБанк почав оформлювати картки «єПідтримка» для вакцинованих підлітків

ПриватБанк почав оформлювати спеціальні цифрові картки «єПідтримка» для українців від 14 років, які мають «зелений» сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія».

Про це банк повідомив у пʼятницю, 4 лютого.

Підлітки, які вже є клієнтами банку, зможуть відкрити картку «єПідтримка» у додатку «Приват24». Для цього треба оновити додаток, зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» й обрати картку «єПідтримка». Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток «Дія» і подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку.

Якщо дитині вже виповнилося 14 років і вона ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні банку. Для цього при собі потрібно мати ідентифікаційний код і паспорт (або громадянина Україна, або закордонний). Потім треба зареєструватися у «Приват24» й оформити картку за алгоритмом, наведеним вище.