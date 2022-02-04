ПриватБанк почав оформлювати картки «єПідтримка» для вакцинованих підлітків

ПриватБанк почав оформлювати спеціальні цифрові картки «єПідтримка» для українців від 14 років, які мають «зелений» сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія».
Про це банк повідомив у пʼятницю, 4 лютого.
Підлітки, які вже є клієнтами банку, зможуть відкрити картку «єПідтримка» у додатку «Приват24». Для цього треба оновити додаток, зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» й обрати картку «єПідтримка». Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток «Дія» і подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку.
Якщо дитині вже виповнилося 14 років і вона ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні банку. Для цього при собі потрібно мати ідентифікаційний код і паспорт (або громадянина Україна, або закордонний). Потім треба зареєструватися у «Приват24» й оформити картку за алгоритмом, наведеним вище.
- Підлітки від 14 років отримають по тисячі гривень за вакцинацію. Відповідна постанова набуде чинності з 7 лютого. Ці гроші можна буде витратити на послуги у сфері освіти, культури та спорту, купівлю спортоварів і канцелярії. Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року, і реалізовуватиметься в кілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).
- За бустерну вакцинацію українцям нарахують додаткові 500 гривень. Гроші можна буде отримати на картку «єПідтримка».