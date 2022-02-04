ПриватБанк начал оформлять карточки «єПідтримка» для вакцинированных подростков

ПриватБанк начал оформлять специальные цифровые карточки «єПідтримка» для украинцев от 14 лет, у которых есть «зеленый» сертификат о вакцинации в приложении «Дія».

Об этом банк сообщил в пятницу, 4 февраля.

Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту «єПідтримка» в приложении «Приват24». Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку «Кошелек», нажать меню «Добавить» и выбрать карту «єПідтримка». Для зачисления средств достаточно перейти по ссылке в приложение «Дія» и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении банка. Для этого нужно иметь при себе идентификационный код и паспорт (либо гражданина Украины, либо заграничный). После этого нужно зарегистрироваться в «Приват24» и оформить карточку по алгоритму, приведенному выше.