ПриватБанк начал оформлять карточки «єПідтримка» для вакцинированных подростков

ПриватБанк начал оформлять специальные цифровые карточки «єПідтримка» для украинцев от 14 лет, у которых есть «зеленый» сертификат о вакцинации в приложении «Дія».
Об этом банк сообщил в пятницу, 4 февраля.
Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту «єПідтримка» в приложении «Приват24». Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку «Кошелек», нажать меню «Добавить» и выбрать карту «єПідтримка». Для зачисления средств достаточно перейти по ссылке в приложение «Дія» и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.
Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении банка. Для этого нужно иметь при себе идентификационный код и паспорт (либо гражданина Украины, либо заграничный). После этого нужно зарегистрироваться в «Приват24» и оформить карточку по алгоритму, приведенному выше.
- Подростки от 14 лет получат по тысяче гривен за вакцинацию. Соответствующее постановление вступит в силу с 7 февраля. Эти деньги можно потратить на услуги в сфере образования, культуры и спорта, покупку спортоваров и канцелярии. Программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачивать на руки (но над этим механизмом еще работают).
- За бустерную вакцинацию украинцам начислят дополнительные 500 гривен. Деньги можно будет получить на карту «єПідтримка».