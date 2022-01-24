За бустерную вакцинацию украинцам начислят дополнительные 500 гривен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от коронавируса. Деньги можно будет получить на карту «єПідтримка».

Об этом глава государства заявил по итогам заседания СНБО 24 января.

«В рамках программы будет добавлено еще 500 грн для граждан Украины, которые получат третью дозу прививки», — отметил Зеленский.

«Иммунитет растет после каждой дозы вакцины. Стратегия бустеризации стала единственным стандартом для всех развитых стран», — добавил президент.

Он отметил, что в ближайшее время программу «єПідтримка» расширят на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме прочего, они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги.