Кабмин согласовал выделение по 1 000 гривен для вакцинированных подростков. Деньги получат украинцы от 14 лет

Подростки от 14 лет получат по тысяче гривен за вакцинацию. Постановление вступит в силу 7 февраля.

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эти деньги можно будет потратить на услуги в сфере образования, культуры и спорта, покупку товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров.

Программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачивать на руки (но над этим механизмом еще работают).