Кабмін погодив виділити по 1 000 гривень для вакцинованих підлітків. Гроші отримають українці від 14 років

Підлітки від 14 років отримають по тисячі гривень за вакцинацію. Відповідна постанова набуде чинності з 7 лютого.
Про це на засіданні уряду оголосив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Ці гроші можна буде витратити на послуги у сфері освіти, культури та спорту, купівлю товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.
Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року, і реалізовуватиметься в кілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).
- В Україні з 6 січня 2021 року дозволили бустерну вакцинацію для людей віком від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була раніше щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення.
- 24 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від коронавірусу. Гроші можна буде отримати на картку «єПідтримка».