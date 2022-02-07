Подростки от 14 лет могут получить тысячу гривен за вакцинацию. Постановление вступило в силу

Седьмого февраля вступило в силу постановление правительства, расширяющее программу «єПідтримка» на вакцинированных подростков. Следовательно, украинцы от 14 лет могут оформить выплату тысячи гривен за полный курс прививки против коронавируса.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 68 от 2 февраля.

Эти деньги можно потратить на услуги в сфере образования, культуры и спорта, покупку спортоваров и канцелярии. Программа продлится до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачивать на руки (но над этим механизмом еще работают).