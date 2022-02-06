В зоні ООС бойовики поранили двох українських військових

За добу 5 лютого збройні формування Росії шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських військових.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухи пошкодили будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.
У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Пищевика найманці двічі обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- 1 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська в Донецькій області. Бойовики поранили місцевого мешканця.
- 22 грудня 2021 року українська делегація у ТКГ повідомила, що домовилася поновити режим повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.