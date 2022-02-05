Spotify після скандалу із «поширенням фейків» видалив понад 100 випусків подкасту Джо Рогана — вони не стосуються коронавірусу

Сервіс Spotify видалив понад 100 випусків подкасту The Joe Rogan Experience, який веде американський коментатор і популярний стендап-комік Джо Роган.
Згідно з даними профільного сайту JRE Missing, нині видалені 113 випусків.
Зокрема, це розмови з прихильником теорій змови Алексом Джонсом, чиї акаунти ще у 2019 році були видалені з кількох платформ, уфологом Стівеном Гріром та стендап-коміком Крісом Делієм, якого звинувачують у домаганнях до неповнолітніх.
Водночас деякі з видалених випусків досі доступні на YouTube, де Роган викладав подкасти до укладення угоди зі Spotify.
Наразі у Spotify не пояснили, через що видалені ці випуски, до того ж подкасти, які викликали суперечки щодо щодо дезінформації про COVID-19, досі доступні у сервісі.
Сам Роган відреагував на видалення його подкастів на своїй сторінці в Instagram, визнавши, що шкодує про свої висловлювання.
«У старих епізодах подкасту було багато лайна, якого я б не хотів говорити або сказав інакше», — заявив він.
Зауважимо, це не перший випадок, коли Spotify масово видалив випуски подкасту Джо Рогана. У квітні 2021 року із сервісу прибрали понад 40 епізодів.
- У вересні минулого року Джо Роган порівняв ковід-паспорти з Голокостом.
- У грудні подкастер випустив інтервʼю з імунологом та вірусологом Робертом Мелоуном, який заперечує користь вакцин від коронавірусу. Після цього Рогану та сервісу Spotify почали закидати поширення фейків про COVID-19.
- У січні понад 270 лікарів та науковців зі всього світу підписали відкритого листа зі скаргою на сервіс Spotify, а низка музикантів почали вимагати прибрати їхні пісні. Через це акції компанії стали падати.
- Зрештою Spotify оголосив, що буде помічати подкасти з обговоренням коронавірусу, а Роган попросив вибачення.