Spotify после скандала с «распространением фейков» удалил более 100 выпусков подкаста Джо Рогана — они не касаются коронавируса

Сервис Spotify удалил более 100 выпусков подкаста The Joe Rogan Experience, ведущего американский комментатор и популярный стендап-комик Джо Роган.
Согласно данным профильного сайта JRE Missing, в настоящее время удалены 113 выпусков.
В частности, это разговоры со сторонником теорий заговора Алексом Джонсом, чьи аккаунты еще в 2019 году были удалены с нескольких платформ, уфологом Стивеном Гриром и стендап-комиком Крисом Делием, обвиняемым в домогательствах к несовершеннолетним.
В то же время, некоторые из удаленных выпусков до сих пор доступны на YouTube, где Роган выкладывал подкасты до заключения соглашения со Spotify.
Пока в Spotify не объяснили, из-за чего удалены эти выпуски, к тому же подкасты, вызвавшие споры по поводу дезинформации о COVID-19, до сих пор доступны в сервисе.
Сам Роган отреагировал на удаление его подкастов на своей странице в Instagram, признав, что сожалеет о своих высказываниях.
«В старых эпизодах подкаста было много дерьма, которого я бы не хотел говорить или сказал бы иначе», — заявил он.
Заметим, это не первый случай, когда Spotify удалил выпуски подкаста Джо Рогана. В апреле 2021 года из сервиса убрали более 40 эпизодов.
- В сентябре прошлого года Джо Роган сравнил ковид-паспорта с Холокостом.
- В декабре подкастер выпустил интервью с иммунологом и вирусологом Робертом Мелоуном, отрицающим пользу вакцин от коронавируса. После этого Рогана и сервиса Spotify начали обвинять в распространении фейков о COVID-19. В январе более 270 врачей и ученых со всего мира подписали открытое письмо с жалобой на сервис Spotify, а ряд музыкантов потребовали убрать их песни. Поэтому акции компании стали падать.
- В конце концов Spotify объявил, что будет помечать подкасты с обсуждением коронавируса, а Роган принес свои извинения.