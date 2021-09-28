Американский ведущий Джо Роган сравнил паспорта вакцинации с Холокостом

«Как только вы дадите политикам власть, любую силу, которой раньше не было, они найдут способ заставить вас носить с собой что-то, что позволяет открывать собственный бизнес, заниматься им или держать бизнес на плаву, они не откажутся от этой силы, так исторически сложилось. Они находят новые причины использовать ее. Мы должны защищать эти свободы любой ценой, согласны вы с выбором людей или нет, потому что это фундамент, на котором основана наша страна: свобода», — говорит Роган.

Ведущий подкаста The Joe Rogan Experience, американский комментатор и популярный стендап-комик Джо Роган, который переболел коронавирусом , сравнил с Холокостом требования к вакцинации и ковид-паспорта.

Монолог телеведущего сопровождается видеорядом, на котором изображен, в частности, Иисус Христос, несущий крест, нацистская Германия, преследование еврея, звезда Давида, изображение Гитлера и чернокожих американских граждан, на которых напала полиция. Роган заявляет: «Все, что препятствует свободе, является антиамериканским».

Это не первый выпад Рогана такого рода в сторону вакцинации. Так, например, в апреле в одном из своих подкастов ведущий заявил, что молодым здоровым людям вакцина от коронавируса не нужна. Это вызвало негативную реакцию. Позже Роган признал, что мог ошибаться и объяснил: «Я не антивакцинатор». В начале сентября он сообщил, что заболел коронавирусом.