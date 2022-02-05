Глава МОЗ Віктор Ляшко: До кінця 2022 року кількість кисневих станцій в Україні збільшиться майже у 8 разів

До кінця 2022 року в українських лікарнях працюватимуть 385 кисневих станцій, у липні минулого року їх було лише 50.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, ще минулого року коштом урядової субвенції вдалося закупити 118 кисневих станцій, нині їх встановлюють у лікарнях, які надають допомогу пацієнтам, хворим на коронавірус.