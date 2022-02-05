Глава Минздрава Виктор Ляшко: К концу 2022 года количество кислородных станций в Украине увеличится почти в 8 раз

До конца 2022 года в украинских больницах будут работать 385 кислородных станций, в июле прошлого года их было всего 50.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, еще в прошлом году за счет правительственной субвенции удалось закупить 118 кислородных станций, сейчас их устанавливают в больницах, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусом.